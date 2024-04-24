По делу замминистра обороны Иванова арестован его близкий друг Бородин

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Суд арестовал еще одного фигуранта дела о получении взятки Тимуром Ивановым

Басманный суд Москвы отправил под арест Сергея Бородина — фигуранта по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, он участвовал в коррупционной схеме с подрядами Минобороны России.

Постановлением суда Бородин был заключен под стражу на 2 месяца — до 23 июня 2024 года. И Бородина, и Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Сергей Бородин — близкий друг Тимура Иванова, курировавшего вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны РФ. Приятели вступили в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить крупную взятку за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд оборонного ведомства.

Ранее Басманный суд арестовал на 2 месяца по делу о коррупции Тимура Иванова, задержанного накануне вечером. О возбуждении дела доложили президенту России Владимиру Путину.