сегодня в 10:59

Площадь пожара на вещевом рынке в Волгоградской области выросла до 1,2 тыс кв м

Площадь крупного возгорания на вещевом рынке в районе тракторного завода в Волгограде возросла до 1,2 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в субботу утром по адресу: Волгоград, улица Михайлова, дом № 3. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят торговые ряды.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

К ликвидации крупного пожара привлечены более 60 сотрудников МЧС и 27 единиц спецтехники.