Пять машин столкнулись на МКАД

Авария с участием пяти автомобилей произошла на внешней стороне 44-го километра МКАД. В районе ДТП затруднено движение, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла около съезда № 45. На месте автостолкновения работают оперативные службы.

Информация о наличии пострадавших уточняется. Данных о причинах аварии пока нет.

Власти посоветовали водителям объезжать район ДТП и проявлять внимательность на дорогах.

Утром массовая авария произошла на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве, где столкнулись три машины. Движение было затруднено на 2,5 километра. Автомобили следовали в центр города только по двум полосам из трех.