Пьяный выстрелил в окно роддома в Ленинградской области и устроил там пожар

29-летний пьяный мужчина в одном из роддомов Всеволожска Ленинградской области выстрелил в окно, из-за этого возник пожар, сообщает РЕН ТВ .

Это произошло в ночь на 22 августа. Пьяный вандал пришел к роддому и внезапно выстрелил из ракетницы. Неадекват попал в стеклопакет окна на четвертом этаже, из-за чего в кабинете загорелись шторы, а также была повреждена стена.

В результате ЧП пострадавших нет, эвакуация медперсонала и пациенток не потребовалась.

Личность злоумышленника установлена, мужчиной занимается полиция.

Ранее серийный вандал поцарапал свыше 20 автомобилей в Екатеринбурге. Он повредил машины острым предметом.