Серийный вандал поцарапал более 20 автомобилей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге орудует серийный вандал. Неизвестный мужчина повредил острым предметом более 20 авто. Он царапает машины и днем, и ночью, при этом не пытаясь скрыть свои действия. Владельцы поврежденных автомобилей обратились в полицию с заявлениями, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

На ночных кадрах с камер видеонаблюдения отчетливо видно, как злоумышленник подходит сначала к одному автомобилю, а затем спокойно переходит к следующему. Утром автовладельцы обнаруживают на своих машинах свежие царапины, сделанные острым предметом.

Первый акт вандализма произошел во дворе дома по улице Савкова в ночь с 27 на 28 июля. В течение последующих двух недель его стали замечать и в других частях города, как ночью, так и днем. Число пострадавших достигло нескольких десятков, и все они обратились в правоохранительные органы.

Вандал известен местным жителям. Он проживает в том же доме по адресу Савкова, 4. Причины его поступков остаются загадкой для соседей. Они редко видят его на улице, но удалось заснять момент, когда парень возвращался домой из магазина с покупками.

Соседи предпочитают не устраивать самосуд и надеются на действия правоохранителей. Однако прибывшим сотрудникам полиции раскаявшийся гражданин давать показания не захотел.

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный автомобилям, превышает 400 тысяч рублей. Жители задаются вопросом, сколько еще автомобилей станет жертвами вандала, прежде чем его вылазки прекратятся.