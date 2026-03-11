Пьяный пассажир такси в Москве боднул инспектора ДПС и покрыл его матом
В Москве возбудили уголовное дело на агрессивного пассажира такси, который пытался ударить головой инспектора ДПС и покрыл его матом, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Пьяный 33-летний мужчина заказал такси, но в салоне вел себя агрессивно, нецензурно ругался и нарушал общественный порядок. Водитель обратился за помощью к инспекторам ДПС, который патрулировали в районе Волоколамского шоссе.
Правоохранители потребовали прекратить незаконные действия, но неадекват их не послушал. Он попытался ударить головой в область лица одного из инспекторов, а также причинил повреждения форменному обмундированию полицейского.
Затем мужчина демонстративно выругался матом, оскорбив инспекторов ДПС. В итоге он стал фигурантом дела по ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.
