Пьяный пассажир такси в Москве боднул инспектора ДПС и покрыл его матом

В Москве возбудили уголовное дело на агрессивного пассажира такси, который пытался ударить головой инспектора ДПС и покрыл его матом, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пьяный 33-летний мужчина заказал такси, но в салоне вел себя агрессивно, нецензурно ругался и нарушал общественный порядок. Водитель обратился за помощью к инспекторам ДПС, который патрулировали в районе Волоколамского шоссе.

Правоохранители потребовали прекратить незаконные действия, но неадекват их не послушал. Он попытался ударить головой в область лица одного из инспекторов, а также причинил повреждения форменному обмундированию полицейского.

Затем мужчина демонстративно выругался матом, оскорбив инспекторов ДПС. В итоге он стал фигурантом дела по ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в столице арестовали водителя такси, которого обвиняют в изнасиловании 24-летней пассажирки. В настоящее время следователи продолжают закрепление доказательной базы.

