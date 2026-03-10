сегодня в 21:39

В Москве арестовали таксиста, который изнасиловал 24-летнюю пассажирку

В столице арестовали водителя такси, которого обвиняют в изнасиловании 24-летней пассажирки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно данным следствия, ранним утром 1 марта водитель такси изнасиловал свою пассажирку, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая написала заявление в полицию.

В отношении оперативно задержанного таксиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следователи предъявили фигуранту обвинение.

Столичный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи продолжают закрепление доказательной базы.

