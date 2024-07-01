Пьяный нижегородец нырнул с матраса в озеро и не выплыл

В Нижегородской области человек утонул на озере Юрасовское в городском округе Бор. 38-летний мужчина погиб, нырнув с матраса в воду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный главк МЧС.