Пьяный нижегородец нырнул с матраса в озеро и не выплыл
В Нижегородской области утонул пьяный мужчина
В Нижегородской области человек утонул на озере Юрасовское в городском округе Бор. 38-летний мужчина погиб, нырнув с матраса в воду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный главк МЧС.
Тело погибшего было извлечено из воды спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Происшествие случилось 30 июня.
Предварительно, погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил поплавать на матрасе. Он нырнул в воду и не выплыл.
МЧС напомнило гражданам об опасности употребления алкоголя перед купанием.
«Вода и алкоголь несовместимы», — подчеркивается в сообщении ведомства.