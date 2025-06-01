Пьяный дебошир выстрелил в голову актеру из «Улиц разбитых фонарей» в Петербурге

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина выстрелил из сигнального пистолета в охранника ТРЦ «Меркурий», который раньше снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей», сообщает «Mash на Мойке» .

Когда 20-летний дебошир попался на глаза охраннику, общественное пространство было уже закрыто. Неадекват разбрасывал мусор из урны на фудкорте и вел себя подозрительно. Ему делали замечания, но парень не обращал на это внимания.

Тогда 48-летний охранник ТРЦ Валерий Музыка решил схватить дебошира. В этот момент парень достал сигнальный пистолет и начал убегать, попутно стреляя в голову оппонента. Валерию удалось прикрыться руками, благодаря чему серьезных повреждений он смог избежать.

Однако охранника все равно госпитализировали. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и незначительное повреждение плеча.

Пострадавший ранее в течение 10 лет снимался в российских сериалах. Он играл в таких лентах, как «Невский», «Улицы разбитых фонарей».

Стрелявшего дебошира задержали. На него составили административный протокол за хулиганство и посадили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный мужчина распылил перцовый баллончик на рабочем месте в Москве. От его действий пострадал коллега, который пытался успокоить мужчину.