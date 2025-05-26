сегодня в 14:03

Пьяный мужчина распылили перцовый баллончик на рабочем месте в Москве

В Москве нетрезвый сотрудник организации устроил дебош, а затем применил перцовый баллончик против коллеги, который пытался его успокоить, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в административном здании на Зубовском бульваре. 36-летний мужчина явился на работу в нетрезвом виде. Затем он закрылся в подсобке и отказывался оттуда выходить.

Коллега попытался успокоить дебошира. Но тот распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Сотрудники организации вызвали правоохранителей. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве. Они пресекли дебош.

Пьяного мужчину доставили в отделение полиции. На него завели дело по факту хулиганства.

Ранее россиянин выпил бутылку виски в аэропорту, а затем покусал бортпроводников по пути в Таиланд. Все произошло из-за того, что ему не позволили пить алкоголь на борту самолета.