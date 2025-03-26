В Янтарном Калининградской области двое депутатов «Единой России» Павел Малыхин и Василий Рогатко избили женщину, утверждают «Осторожно, новости» . По данным канала, парламентариев объявили в розыск.

Утверждается, что драка произошла ночью 23 марта, когда Рогатко, Малыхин и его жена избили 37-летнюю жительницу Янтарного.

Очевидцы заявили, что пострадавшую женщину не пустили в ресторан Малыхина из-за ее «буйного поведения», после чего перепалка переросла в рукоприкладство. Она была в черном списке заведения и в этот раз якобы прошла мимо охраны, после чего ее вывели из кафе, но она «разбила кадки с цветами».

«Затем депутаты и еще несколько человек отвели ее на около 80 метров от заведения и избили», — утверждает один из собеседников издания, знакомый с ситуацией.

По факту нападения на женщину возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Депутатов Рогатко, Малыхина и его супругу разыскивают, говорится в статье.