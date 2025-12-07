Пьяную москвичку оштрафовали за издевательство над собакой

В столице оштрафовали женщину, которая будучи пьяной избила свою собаку в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Инцидент произошел 17 октября. Женщине не понравилось, что питомец не хотел ехать в лифте, а тянул к лестнице. Тогда москвичка взяла пса за шкирку и бросила в лифт, а пока ехала била животное ногами.

В итоге физических увечий собака не получила.

За жестокое обращение с животным, уклонение от вакцинации и регистрации правонарушительница оштрафована на 13,5 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.