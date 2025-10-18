Пес визжал от боли: москвичка жестко избила питомца в лифте за непослушание

Telegram-канал « 112 » опубликовал видео жестокого избиения хозяйкой собаки в лифте многоэтажки на Самаркандском бульваре в Москве. Пес не хотел заходить в кабину.

Женщине не понравилось, что питомец не планировал ехать в лифте. Собака тянула хозяйку к лестнице. Тогда москвичка взяла пса за шкирку и бросила в лифт. Пока тот ехал, женщина била животное.

Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

На кадрах собака сначала побежала по лестнице вверх. Женщина агрессивно звала питомца в лифт, но тот не хотел спускаться.

Тогда хозяйка взяла собаку за шкирку, подняла над полом, а когда лифт открылся, со всей силы швырнула животное в него. Затем начали раздаваться звуки, похожие на удары. Собака визжала от боли.

На следующих кадрах видно, что женщина несколько раз ударила питомца ногой. Когда дверь в лифт закрылась, она продолжила избивать питомца.

