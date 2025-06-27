Пьяная женщина без штанов приставала к подросткам в Новочеркасске
В Новочеркасске в сквере возле «Космоса» пьяная женщина купалась в фонтанах, а также приставала к подросткам, сообщает«Новочеркасск Сегодня».
Женщина была в трусах, топике и шлепках, также у нее на плече висела сумочка.
На вид неадекватной отдыхающей было около 40 лет. На замечания от ребят она отвечала неприличными жестами и телодвижениями.
Женщина покинула сквер до приезда полицейских.
Ранее пьяная женщина без трусов избила мужчин на улице в Набережных Челнах.