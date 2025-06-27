сегодня в 16:46

Пьяная женщина без штанов приставала к подросткам в Новочеркасске

В Новочеркасске в сквере возле «Космоса» пьяная женщина купалась в фонтанах, а также приставала к подросткам, сообщает «Новочеркасск Сегодня».

Женщина была в трусах, топике и шлепках, также у нее на плече висела сумочка.

На вид неадекватной отдыхающей было около 40 лет. На замечания от ребят она отвечала неприличными жестами и телодвижениями.

Женщина покинула сквер до приезда полицейских.

Ранее пьяная женщина без трусов избила мужчин на улице в Набережных Челнах.