Пьяная петербурженка избила прибывшего на вызов врача скорой помощи

сегодня в 22:13

В Петербурге задержали пьяную женщину, которая напала на врача скорой помощи

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали пьяную женщину, которая совершила нападение на пожилого врача скорой помощи, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

Накануне днем бригада скорой помощи прибыла по вызову из-за повышенного давления в квартиру на улице Седова. По прибытии медики обнаружили там 53-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения.

Пациентка, которой оказывали помощь, стала вести себя агрессивно, использовала нецензурные выражения, а затем атаковала врача, нанеся ему удар по лицу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция выясняет все детали произошедшего.

