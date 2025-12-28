Пилот погиб: рекламный самолет рухнул в океан у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро

сегодня в 09:57

Пилот погиб при крушении рекламного самолета в океан у пляжа в Рио-де-Жанейро

Рекламный самолет рухнул в океан у пляжа в Рио-де-Жанейро. В результате крушения пилот воздушного судна погиб, сообщает Mash .

Легкомоторный самолет Cessna 170A ушел под воду вблизи пляжа Копакабана. По словам очевидцев, перед крушением был слышен взрыв.

На опубликованных кадрах видно, как самолет теряет высоту и падает в океан. Затем в воду падает рекламный плакат.

Аквалангистам потребовалась 2 часа, чтобы достать тело пилота. Это был первый полет Луиса Рикардо с буксировкой баннера. Самолет принадлежал рекламной компании.

Ранее люди погибли в результате крушения самолета Cessna C550 в американском штате Северная Каролина. Предполагается, что среди жертв может быть знаменитый автогонщик и победитель NASCAR Грег Биффл.

