Пилот погиб: рекламный самолет рухнул в океан у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро
Рекламный самолет рухнул в океан у пляжа в Рио-де-Жанейро. В результате крушения пилот воздушного судна погиб, сообщает Mash.
Легкомоторный самолет Cessna 170A ушел под воду вблизи пляжа Копакабана. По словам очевидцев, перед крушением был слышен взрыв.
На опубликованных кадрах видно, как самолет теряет высоту и падает в океан. Затем в воду падает рекламный плакат.
Аквалангистам потребовалась 2 часа, чтобы достать тело пилота. Это был первый полет Луиса Рикардо с буксировкой баннера. Самолет принадлежал рекламной компании.
Ранее люди погибли в результате крушения самолета Cessna C550 в американском штате Северная Каролина. Предполагается, что среди жертв может быть знаменитый автогонщик и победитель NASCAR Грег Биффл.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.