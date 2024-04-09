Певец Пенкин о смерти артиста Кунгурова: я до сей поры не верю

Певец Сергей Пенкин рассказал, что последний раз виделся с погибшим артистом Евгением Кунгуровом около месяца назад. Об этом сообщает Mash .

Ранее известного оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым около его дома на Зоологической улице в столице.

«Вот сейчас мне написали, сказали, я даже в это не поверил. Я до сей поры не верю. <…> Прям в ужасе каком-то», — поделился Пенкин.

В последнее время Кунгуров переживал сложные отношения с женой и наблюдался у психиатра. Также он заявлял, что хочет покончить с собой.

Кунгуров — солист Калининградского музыкального театра, соведущий программы «Романтика романса», участник проекта «Большая опера» на телеканале «Культура», проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.