Петербурженка погибла после падения с трубы заброшенной ТЭЦ в Павловске

45-летняя женщина погибла, упав с трубы заброшенной ТЭЦ в Павловске в Санкт-Петербурге. Там она хотела сфотографироваться после роупджампинга, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах города.

В Павловске было организовано экстремальное развлечение — прыжки со страховкой или роупджампинг. После завершения мероприятия 45-летняя женщина с 22-летним сыном без страховки поднялись на трубу котельной.

Они хотели сделать фото, но женщина поскользнулась, улетела вниз и погибла.

Девушка с сыном обратились в центр экстремальных видов спорта. Фирма продает услугу по прыжку с трубы ТЭЦ «с веревкой и лифтом». Там сообщалось, что высота была равна 88 метров, а глубина падения — 65 метров.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга отметили, что ведомство установит причины и обстоятельства случившегося. Также проверит, соблюдалось ли законодательство при организации услуг.