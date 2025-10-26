Петербурженка на каршеринге сбила сотрудника ГАИ рядом с Исаакиевским собором
Петербурженка на арендованной машине сбила инспектора ГАИ рядом с Исаакиевским собором в центре Санкт-Петербурга. У полицейского тяжелые травмы, сообщает «ДТП и ЧП СПб».
Инцидент произошел 25 октября примерно в 21:15. Сотрудник ГАИ приехал, чтобы оформить дорожно-транспортное происшествие рядом с Исаакиевским собором. Затем попросил девушку переставить машину.
Женщина перепутали педали и нажала на «газ». В результате чего зажала инспектора ГАИ между двух машин.
У полицейского раздроблен таз. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии.
Против девушки могут возбудить уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.