сегодня в 10:10

Петербурженка на каршеринге сбила сотрудника ГАИ рядом с Исаакиевским собором

Петербурженка на арендованной машине сбила инспектора ГАИ рядом с Исаакиевским собором в центре Санкт-Петербурга. У полицейского тяжелые травмы, сообщает « ДТП и ЧП СПб ».

Инцидент произошел 25 октября примерно в 21:15. Сотрудник ГАИ приехал, чтобы оформить дорожно-транспортное происшествие рядом с Исаакиевским собором. Затем попросил девушку переставить машину.

Женщина перепутали педали и нажала на «газ». В результате чего зажала инспектора ГАИ между двух машин.

У полицейского раздроблен таз. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Против девушки могут возбудить уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

