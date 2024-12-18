Песков: спецслужбы РФ эффективно расследуют подрыв главы РХБЗ Кириллова

Российские спецслужбы эффективно расследуют подрыв главы РХБЗ, генерала Игоря Кириллова и его помощника. Очевидно, что заказчик теракта — украинский режим, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Песков отметил, что убийство Кириллова еще раз говорит о том, что РФ действует правильно в рамках спецоперации.

Теракт, в ходе которого был убит глава РХБЗ, произошел 17 декабря. Предположительно, 29-летний уроженец Узбекистана привез самокат, начиненный взрывчаткой, к дому на Рязанском проспекте в Москве. Когда генерал выходил из квартиры с помощником, произошла детонация.

Оба военных умерли. Фигуранта дела идентифицировали и задержали.