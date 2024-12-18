Задержанный по делу о подрыве главы РХБЗ Кириллова работал в столичной чайхане

29-летнего уроженца Узбекистана, который задержан по делу о подрыве начальника войск РХБЗ, генерала Игоря Кириллова, зовут Ахмад К. В Москве он работал в чайхане, сообщает SHOT .

Ахмад К. не в первый раз приехал в российскую столицу. В прошлый раз он появлялся в городе в 2015 году.

После этого Ахмад К. уезжал обратно в Узбекистан.

Взрыв, из-за которого погиб начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, случился 17 декабря у дома генерала на Рязанском проспекте. Уже 18 декабря подозреваемого задержали и допросили. Он сказал, что заложил самодельную взрывчатку в самокате по заданию украинских спецслужб. Операцией руководили из Днепра.