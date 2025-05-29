Песков: Россия выясняет, откуда исходят угрозы семье Мединского

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Российские спецслужбы выясняют, кто отправляет угрозы семье помощника президента РФ, главы переговорной делегации России по Украине Владимира Мединского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По его словам, очень важно узнать, откуда исходят угрозы семье Мединского. Песков отметил, что этим делом уже занимается Следственный комитет РФ.

Как заявил официальный представитель Кремля, если выяснится, что за угрозами стоит киевский режим, то ситуация «более чем вопиющая».

28 мая семье Мединского поступили угрозы со стороны украинских националистов. Затем выяснилось, что самого помощника президента РФ внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз Мединскому и его семье. Устанавливаются личности преступников.

*Заблокированный в России экстремистский сайт.