Мединский внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*
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Советника президента России Владимира Мединского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, сообщает ТАСС.
На сайте, где размещают тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины, появились персональные данные не только Мединского, но и всей его семьи: жены, детей, отца и сестры.
Ранее стало известно, что в адрес близких советника российского лидера начали поступать угрозы от радикалов с Украины. По данному факту председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.
Предварительно, эти угрозы могут быть попыткой сорвать переговоры Киева и Москвы по урегулированию конфликта.
*Заблокированный в России экстремистский сайт.