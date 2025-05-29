Мединский внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*

На сайте, где размещают тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины, появились персональные данные не только Мединского, но и всей его семьи: жены, детей, отца и сестры.

Ранее стало известно, что в адрес близких советника российского лидера начали поступать угрозы от радикалов с Украины. По данному факту председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

Предварительно, эти угрозы могут быть попыткой сорвать переговоры Киева и Москвы по урегулированию конфликта.

*Заблокированный в России экстремистский сайт.