Перебежчик из ФСБ пропал без вести после поджога его кафе в Киеве

На Украине заявили о пропаже без вести экс-офицера ФСБ, воевавшего за РДК*

Бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов, который в 2014 году перешел на сторону Украины, пропал без вести на Украине. Ранее Богданов в составе террористического РДК* воевал против российской армии, а в октябре неизвестные подожгли его киевское кафе, сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на паблики.