Перебежчик из ФСБ пропал без вести после поджога его кафе в Киеве
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Бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов, который в 2014 году перешел на сторону Украины, пропал без вести на Украине. Ранее Богданов в составе террористического РДК* воевал против российской армии, а в октябре неизвестные подожгли его киевское кафе, сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на паблики.
В октябре принадлежащий Богданову ресторан загорелся на улице Нижний Вал в Киеве. Утверждалось, что причиной возгорания стал поджог, заявили украинские журналисты.
Ранее погиб другой российский перебежчик — летчик Максим Кузьминов, который угнал для Украины военный вертолет Ми-8. 13 февраля его расстреляли в испанском городе Вильяхойоса, после чего труп убитого переехали на машине.
Кузьминова похоронили в безымянной могиле в Испании.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация.