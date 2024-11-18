Их было двое: раскрыты новые подробности убийства летчика-предателя Кузьминова

По данным газеты Politico, в угнавшего для Украины российский военный вертолет Ми-8 летчика-предателя Максима Кузьминова стреляли двое неизвестных, в результате тот был убит, сообщает Lenta.ru .

Перебежчик был застрелен 13 февраля на парковке перед домом в испанском городе Вильяхойоса, где он проживал. При этом в данном деле остается много неясных деталей.

Установлено, что летчика ликвидировали двое неизвестных. Кузьминов попытался убежать от нападавших, но упал на землю. С места преступления убийцы уехали на машине своей жертвы, при этом переехав тело.

Как заявили в Гражданской гвардии Испании, автомобиль позднее был найден в 20 км от города, он сгорел.

Ранее стало известно, что тело Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании.