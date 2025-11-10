Пенсионерку, толкнувшую девочку на рельсы в Мосметро, судили за фейки о ВС РФ

Пенсионерку, которая 9 ноября толкнула школьницу на рельсы в столичном метро, зимой признали виновной по делу о дискредитации российской армии, сообщает издание «Подъем» .

Женщину зовут Галина М. По данным Telegram-канала «112», у задержанной в соцсетях указано, что она жительница Ижевска. Однако официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что обвиняемая — приезжая из Краснодара.

Издание «Подъем» выяснило, что ранее в Краснодаре в отношении уроженки Удмуртской АССР, чьи данные совпадают с ФИО фигурантки дела, был составлен протокол по статье о дискредитации ВС РФ.

В базе судебных решений есть постановление, согласно которому Галина М. 18 февраля была задержана возле одного из административных зданий в центре Краснодара за одиночный пикет. У нее с собой был антивоенный плакат.

На женщину составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, после чего назначили ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее пенсионерку отправили под стражу за то, что она толкнула школьницу на пути в столичном метро. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.