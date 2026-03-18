Пенсионерка упала в канализационный коллектор в Ленобласти
В городе Сясьстрой в Ленинградской области пенсионерка провалилась в канализационный люк. Ей понадобилась помощь спасателей, сообщает ГКУ «Леноблпожспас».
Инцидент произошел днем 17 марта. Спасателям поступил сигнал от очевидцев о том, что женщина 1956 года рождения упала в канализационный коллектор на улице Северной.
Это произошло из-за того, что плита, прикрывающая коллектор, стала неустойчивой.
«Плита, установленная на коллектор, потеряла устойчивость вследствие весеннего размыва почвы», — рассказал ГКУ «Леноблпожспас» в мессенджере MAX.
Спасатели использовали бензоинструмент и вскрыли ограждение коллектора. Женщине подали лестницу, а также веревку. На данный момент ее госпитализировали в Волховскую больницу.
