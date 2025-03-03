Пенсионер из Подмосковья отдал более 8 млн рублей мошенникам

Подмосковный пенсионер отдал все свои сбережения мошенникам, которые угрожали ему убийством родственников и финансированием ВСУ. В банке пытались уговорить мужчину не снимать средства, но он сотрудников не послушал, сообщает Baza .

18 февраля 75-летнему Владимиру позвонил якобы помощник начальника главного военного госпиталя им. Бурденко. Он сообщил, что с пенсионером вскоре свяжутся «сотрудники ФСБ». Те убедили мужчину отдать все сбережения, потому что эти деньги якобы могли отправить на помощь ВСУ.

В банке у Владимира поинтересовались, для чего они снимает такую крупную сумму, долго готовили деньги к выдаче, отговаривали от этого. Там даже созвонились с дочерью пенсионера, которая, к сожалению, сказала, что ее отцу средства нужны для «нормальных целей».

После этого Владимир передал через курьера деньги мошенникам. Однако звонки не прекратились. Злоумышленники убедили пенсионера в том, что на его имя пытаются оформить кредит, который надо в срочном порядке перекрыть. Владимир занял деньги у знакомых и снова отдал их через курьера звонившим.

Спустя время мужчине написал незнакомец, который угрожал убить его родных. Он потребовал у пенсионера деньги. Владимир продал две своих машины и в очередной раз отдал деньги курьеру. 28 февраля мужчина встретился с сыном, которому все рассказал. Только тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенников. Всего он передал им более 8 млн рублей.

Ранее в Москве мошенники развели уборщицу «Почты России» на 16 млн рублей. Она продала две квартиры и перевела деньги на «безопасный криптосчет».