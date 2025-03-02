В Москве мошенники развели уборщицу «Почты России» на 16 млн рублей

Впервые аферисты связались с 40-летней Татьяной (имя изменено) в конце прошлого года. В ходе разговора неизвестные предложили женщине продлить «договор на сим-карту». Женщина согласилась и назвала код из СМС-сообщения. После этого жертву попытались убедить, что теперь ее счета под угрозой, а квартиры хотят продать.

Женщина обратилась к риелтору, которого посоветовали мошенники, и через месяц он помог ей найти покупателя на квартиру на 1-й Владимирской улице. Получив оплату, Елена отправилась в «Москва-Сити», где нашла в криптообменник. Сотрудники поинтересовались у Татьяны, не связывались ли с ней «представители спецслужб», но она заверила, что нет. После этого они перевели средства на указанный криптокошелек.

В конце февраля Татьяна продала и вторую квартиру, в которой жила. Сумма сделки составила 9 млн рублей. Деньги пострадавшая снова положила на «надежный криптокошелек». Лишь спустя несколько дней москвичка поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Москве директор компании, отвечающей за безопасное хранение данных в Сети, отправил мошенникам голые фото своей жены и 1,5 млн рублей.