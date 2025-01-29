«Пена пошла изо рта»: в Екатеринбурге школьница умерла после энергетика

Школьница из Екатеринбурга умерла после дружеских посиделок с энергетиками

16-летняя школьница из Екатеринбурга пила энергетики вместе с друзьями, но внезапно почувствовала себя плохо и умерла, сообщает E1.RU .

Трагедия произошла в жилом доме на ул. Фрезеровщиков. По словам очевидцев, 16-летняя девушка сидела в подъезде в компании друзей. Ребята ели булочки и пили энергетики. Очевидцы утверждают, что ничего запрещенного школьники не принимали.

Внезапно девушка почувствовала себя плохо. Она начала задыхаться, изо рта пошла пена. Ребята позвали на помощь взрослых, те вызвали скорую помощь. К несчастью, школьница умерла.

На место происшествия была вызвана полиция. По словам жителей дома, у девушки могли быть проблемы со здоровьем. Также не исключается версия, что она могла отравиться.

Ранее неизвестные чем-то «накачали» двух школьниц в «Москва-Сити». Девушки могли отравиться психотропными веществами.