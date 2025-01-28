Неизвестные чем-то «накачали» двух школьниц в «Москва-Сити»

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Двух школьниц могли отравить психотропными веществами в «Москва-Сити»

Двух девушек в возрасте 13 и 15 лет увезла скорая помощь из гостиницы в «Москва-Сити». Неизвестные чем-то их накачали, сообщает SHOT .

Школьницы живут в Рязани. Не сказав родителям, они поехали на прогулку в Москву. Добирались на электричке.

Прибыв в столицу, школьницы отправились в «Москва-Сити». Там девушки завели знакомство с неизвестными мужчинами, которые дали им таблетки.

Под их воздействием девушки добрались до «Новотеля» и уснули на диване на входе. Сотрудники вызвали скорую помощь и отправили в больницу. Доктора допускают, что девушки могли отравиться психотропными веществами.

Девушки очнулись. Они рассказывают подробности истории родителям.

Ранее в Подмосковье школьница заявила, что ее накачали наркотиками и изнасиловали четыре парня.