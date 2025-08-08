Парень выпал с 27 этажа столичного ЖК на припаркованную внизу машину Происшествия сегодня в 08:50

В столичном ЖК «Амурский парк» 18-летний парень выпал с 27 этажа на крышу припаркованного во дворе Opel. Молодому человеку выжить не удалось, сообщает «МК: срочные новости».

Причина произошедшего неизвестна. На месте находятся сотрудники скорой помощи и МЧС. Судя по опубликованному фото, тело молодого человека приземлилось на крышу Opel со стороны задних сидений. Задняя часть автомобиля сильно смята. Ранее в Подмосковье мужчина упал с крыши и проткнул острым суком дерева живот. Он ремонтировал кровлю без страховки.