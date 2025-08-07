В Подмосковье мужчина упал с крыши и проткнул острым суком дерева живот

42-летний мужчина упал на дерево с крыши, которую ремонтировал без использования специальной страховки. В одну из региональных больниц его доставили с куском ветки, которая пробила бедро и брюшную полость, но, к счастью, не задела важных артерий и внутренних органов, сообщает Baza .

В Сети появились жуткие фото пострадавшего. На опубликованных кадрах видно, что мужчина напоролся на толстый острый сук при падении с крыши. По словам хирурга Ивана Балычева, если бы пациента не доставили в больницу, скорее всего, он бы умер или стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

В итоге после госпитализации врачи ушили повреждение брюшины, обследовали внутренние органы и установили дренаж. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо, и в ближайшее время его отпустят домой в связи с выздоровлением.

