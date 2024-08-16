Падение французского самолета Fouga Magister во время авиашоу попало на видео

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На юге Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошла авиакатастрофа, одно из воздушных суден на большой скорости разбилось об водную гладь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Figaro.

Известно, что самолет Fouga Magister принадлежал одному из французских авиаклубов. Очевидцы стали свидетелями авиакатастрофы. Воздушное судно при выполнении полета резко начало терять высоту.

Очевидцы, снимавшие авиашоу, сняли и момент падения самолета, который на большой скорости ударился об воду и начал тонуть.

По данным СМИ, у пилота не было шансов спастись. Эта модель самолета не оборудована катапультирующимися креслами. После происшествия авиашоу остановили и развернули поисково-спасательные работы.