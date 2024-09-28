Ожоги рук и лица: вейп взорвался в руках у школьника в Москве

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Стоявший на зарядке вейп взорвался в руках у школьника в Москве

В столичной квартире стоявший на зарядке вейп взорвался прямо в руках у подростка, сообщает Mash .

Школьник взял в руки прибор, стоявший на зарядке, после этого раздался взрыв. У подростка ожоги рук, лица и кровоподтеки.

Родители пострадавшего сразу вызвали оперативные службы. Они уже едут на место ЧП.

Ранее в Нижнем Тагиле старшеклассники заставляли мальчика купить у них электронную сигарету. Он отказался, тогда школьнику дали пощечины, а произошедшее сняли на камеру.