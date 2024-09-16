В Нижнем Тагиле школьники избили друга из-за вейпа и засняли это на камеру

В Нижнем Тагиле старшеклассники заставляли школьника купить у них электронную сигарету, а после отказа дали ему пощечины и засняли это на камеру, сообщает Baza .

Конфликт между 13-летним восьмиклассником и тремя другими школьниками начался 3 сентября. Знакомый подростка из параллельного класса стал заставлять парня купить у него электронную сигарету. По предварительным данным, до этого школьнику дали ее покурить.

Подросток отказался покупать вейп. Через несколько дней знакомый парня привлек двух девятиклассников, после чего школьника заперли в туалете. Затем старшеклассники по очереди дали ему пощечины. При этом они снимали происходящее на камеру.

Ролики с избиением парня нападавшие выложили в Сеть якобы от его лица. Сам пострадавший заявил, что увидел эти видео впервые после того, как они были опубликованы.

Учителя назвали школьника тихим и спокойным ребенком, который не мог за себя постоять. Отмечается, что подросток подвергается буллингу с прошлой весны. Хулиганы вымогали у него деньги и всячески притесняли. Родители парня ходили разбираться в школу, но в итоге подростка начали травить еще сильнее.

16 сентября в школу, где произошел инцидент, приехали сотрудники ПДН. Кроме того, роликом с избиением ребенка заинтересовалась полиция.