Отрезали уши и сняли скальп: садисты жестоко поиздевались над собакой в Химках

Происшествия

Неизвестные садисты в Брехове городского округа Химки отрезали уши и сняли скальп собаке. Ей удалось выжить, сообщает «МК: срочные новости».

На опубликованной записи видно, что на макушке головы у собаки торчит «голое мясо».

Животное не подпускает к себе людей. Если сократить дистанцию, то собака пятится.

Ранее живодеры расстреляли всех кошек во дворе дома в Санкт-Петербурге. Это произошло на Плуталова, 10.

