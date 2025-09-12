Отрезали уши и сняли скальп: садисты жестоко поиздевались над собакой в Химках

сегодня в 09:32

Садисты отрезали уши и сняли скальп собаке в подмосковных Химках

Неизвестные садисты в Брехове городского округа Химки отрезали уши и сняли скальп собаке. Ей удалось выжить, сообщает « МК: срочные новости ».

На опубликованной записи видно, что на макушке головы у собаки торчит «голое мясо».

Животное не подпускает к себе людей. Если сократить дистанцию, то собака пятится.

Ранее живодеры расстреляли всех кошек во дворе дома в Санкт-Петербурге. Это произошло на Плуталова, 10.

