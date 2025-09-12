Отрезали уши и сняли скальп: садисты жестоко поиздевались над собакой в Химках
Садисты отрезали уши и сняли скальп собаке в подмосковных Химках
Неизвестные садисты в Брехове городского округа Химки отрезали уши и сняли скальп собаке. Ей удалось выжить, сообщает «МК: срочные новости».
На опубликованной записи видно, что на макушке головы у собаки торчит «голое мясо».
Животное не подпускает к себе людей. Если сократить дистанцию, то собака пятится.
Ранее живодеры расстреляли всех кошек во дворе дома в Санкт-Петербурге. Это произошло на Плуталова, 10.
