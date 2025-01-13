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Открытое горение потушили на промпредприятии в Энгельсе

На промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области минувшей ночью ликвидировали открытое горение, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Украинские боевики нанесли удар беспилотником ночью 8 января. Черный дым было видно из разных частей города. Загорелась нефтебаза. Два сотрудника МЧС погибли во время тушения огня.

«Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что работы на месте ЧП продолжаются.