2 пожарных погибли при тушении огня на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА Происшествия сегодня в 18:02

В Энгельсе Саратовской области увеличилась площадь пожара на промышленном предприятии после удара беспилотника, вводится режим чрезвычайной ситуации. Два сотрудника МЧС РФ умерли во время тушения, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Еще одного пожарного увезли в больницу. Министр здравоохранения контролирует процесс оказания медпомощи. На месте работают сотрудники управления Роспотребнадзора. Они берут пробы воздуха. Загрязняющие вещества не обнаружили. Ранее в Энгельсе развернули оперштаб из-за пожара на нефтезаводе после удара ВСУ. Украинские боевики нанесли удар беспилотником ночью 8 января. Черный дым было видно из разных частей города.