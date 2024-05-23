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Открытое горение ликвидировали в хостеле в Подмосковье

Пожарные ликвидировали открытое горение в садовом доме, расположенном в СНТ «Снегирь» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании по адресу: д. Падиково, СНТ «Снегирь», д. 37, поступило в экстренные службы в 04:03 четверга.

Когда на место ЧП прибыл первый пожарно-спасательный расчет, 2-этажный кирпичный жилой дом горел по всей площади.

В 05:18 пожарные локализовали огонь на площади 80 кв. м, в 08:55 — ликвидировали открытое горение.

К тушению пожара привлекали 24 человека и 9 единиц техники, в том числе 8 человек 3 и единицы техники от МЧС России.

По данным прокуратуры Московской области, во время тушения огня были найдены тела 6 человек, их личности устанавливаются. Кроме того, двум пострадавшим удалось спастись, их доставили в больницу.

Предварительно, дом сдавался в аренду. Там мог работать хостел, где жили вахтовики.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.