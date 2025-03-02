Открытое горение ликвидировали на складе пластиковой продукции в Подмосковье

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластиковой продукции в Богородском городском округе. Общая площадь пожара составляет 9,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в воскресенье утром. В результате происшествия в здании рухнула крыша на площади 2,5 тыс. кв. м.

В ликвидации возгорания задействованы 76 сотрудников МЧС и 26 единиц спецтехники. Также на месте ЧП работает лаборатория, которая отобрали пробы воздуха и оценивают их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Ранее сотрудники МЧС 18 человек спасли при пожаре в салоне красоты на Ленинградском проспекте в Москве.