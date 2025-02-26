Фото - © Страница в «ВКонтакте» ГУ МЧС России по г. Москве

сегодня в 19:08

18 человек спасли при пожаре в салоне красоты в столице

На Ленинградском проспекте в Москве загорелся салон красоты, который располагается на первом этаже многоквартирного дома, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Специалисты МЧС спасли троих жильцов дома, среди которых был ребенок. А еще 15 человек эвакуировали.

Огонь охватил 40 кв. м помещения. Его тушили 32 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

Пострадавших в данном инциденте нет.

Ранее бензовоз загорелся на трассе Донецк — Мариуполь. Машина перевозила нефтепродукты. С помощью очевидцев водитель смог отсоединить бензовоз от горящей кабины и отогнать его на безопасное расстояние.