18 человек спасли при пожаре в салоне красоты в столице
Фото - © Страница в «ВКонтакте» ГУ МЧС России по г. Москве
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся салон красоты, который располагается на первом этаже многоквартирного дома, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Специалисты МЧС спасли троих жильцов дома, среди которых был ребенок. А еще 15 человек эвакуировали.
Огонь охватил 40 кв. м помещения. Его тушили 32 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.
Пострадавших в данном инциденте нет.
Ранее бензовоз загорелся на трассе Донецк — Мариуполь. Машина перевозила нефтепродукты. С помощью очевидцев водитель смог отсоединить бензовоз от горящей кабины и отогнать его на безопасное расстояние.