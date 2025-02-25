Кабина бензовоза загорелась на трассе Донецк — Мариуполь. Его потушили сотрудники МЧС России , сообщает пресс-служба ведомства.

Машина, перевозившая нефтепродукты, ехала в Волновахский район. Кабина автомобиля внезапно загорелась.

Водитель смог эвакуироваться самостоятельно. С помощью очевидцев и проезжающих мимо людей мужчина смог отсоединить бензовоз от горящей кабины и отогнать на безопасное расстояние.

На место прибыли сотрудники МЧС, они потушили пожар. Всего с огнем боролись 4 спасателя, также была привлечена единица техники. Сотрудники МЧС смысли топливо с дороги.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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