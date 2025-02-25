Прокуратура Подмосковья проконтролирует дело о гибели ребенка-инвалида в пожаре

Прокуратура Подмосковья взяла под контроль установление обстоятельств пожара, который произошел в частном доме в Сергиево-Посадском городском округе. В огне погиб 15-летний инвалид, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в деревне Машино-Дубки произошел утром 25 февраля. Взрослые оставили подростка-инвалида на короткий срок без присмотра.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Будет проведена пожарно-техническая экспертиза, по ее итогам установят причины возгорания.

Ранее сообщалось, что мать подростка пыталась разбить окна, открывала двери, но прорваться через густой дым и пламя в дом не получалось.