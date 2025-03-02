Пожар на складе в Подмосковье локализован на 9,5 тыс «квадратах»

Пожарные локализовали возгорание на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье на площади 9,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел на складе пластиковой продукции в воскресенье. Ранее МЧС сообщало о том, что огонь охватил 7 тыс. кв. м.

Также в здании рухнула крыша на площади 2,5 тыс. «квадратов». Внутри помещения находятся газовые баллоны, пожарная нагрузка очень велика. Все указанные факторы осложняют тушение огня.

Специалисты лаборатории отобрали пробы воздуха на месте ЧП и анализируют их.

Возгорание тушат 76 человек и 26 единиц спецтехники.