Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 7 тыс кв м
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Огонь на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье охватил площадь 7 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее пожар был на площади 5 тыс. кв. м.
Возгорание тушат 76 человек и 26 единиц техники.
К месту ЧП следует лаборатория, с помощью нее отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Пожар произошел на складе пластиковой продукции в воскресенье.