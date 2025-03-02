Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 7 тыс кв м

Огонь на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье охватил площадь 7 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее пожар был на площади 5 тыс. кв. м.

Возгорание тушат 76 человек и 26 единиц техники.

К месту ЧП следует лаборатория, с помощью нее отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Пожар произошел на складе пластиковой продукции в воскресенье.