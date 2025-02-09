Отказали почки и печень: одна из получивших сепсис после ЭКО москвичек в коме

Пациентку московской клиники ввели в кому после получения сепсиса при ЭКО

Мужчина по имени Вадим рассказал, как состояние супруги ухудшалось на его глазах после процедуры ЭКО в московской клинике. По просьбе женщины он забрал ее домой, куда спустя 3 часа вызвал скорую помощь, пишет РЕН ТВ .

По словам Вадима, после того как его жене провели пункцию яичников — это один из этапов ЭКО — она пришла в себя, позвонила и попросила забрать домой. При этом еще по телефону сказала, что плохо себя чувствует.

Мужчина встретил жену и обратил внимание на ее бледность и синеву губ. Дома женщина пролежала 3 часа, но самочувствие не улучшалось. Прибывшая бригада скорой помощи не поняла, что именно с пациенткой, но посоветовала госпитализироваться в срочном порядке.

Уже в больнице после обследования стало понятно, что у женщины отказали почки и печень. В настоящее время она находится в медикаментозной коме.

«Сейчас (9 февраля — ред.) она подключена к аппарату искусственной почки, вся в капельницах, выглядит плохо», — рассказал мужчина о состоянии супруги.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу клиники «Я здорова» в Москве после того, как сразу пять пациенток после процедуры ЭКО попали в больницу с сепсисом.