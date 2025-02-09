5 женщин попали в больницу с сепсисом после процедуры ЭКО в Москве

Пять девушек в экстренном порядке увезли в инфекционную больницу с сепсисом. Это произошло после того, как они сделали процедуру ЭКО в одной из клиник Москвы, сообщает РЕН ТВ .

Муж одной из пострадавших Вадим К. поделился, что его супруга не в первый раз обращалась за процедурой ЭКО в эту больницу. Однако в прошлый раз процесс прошел без проблем. Но после повторной операции женщина находится в тяжелом состоянии.

Вадим отметил, что будет разбираться в произошедшем. Он допускает, что проблема заключается в ошибке клиники.

Мужчина назвал состояние своей супруги тяжелым. Причем врачи заявили, что не хотят обнадеживать его.

В столичном Депздраве подтвердили факт госпитализации женщин, состояние двух из них оценивается как тяжелое. По факту произошедшего Роспотребнадзор инициировал проверку.