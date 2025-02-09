В Москве приостановили работу клиники, где женщины получили сепсис при ЭКО

Депздрав столицы направил в московское управление Роспотребнадзора тревожное сообщение о послеоперационных осложнениях нескольких женщин, прошедших ЭКО. После этого работу клиники приостановили и назначили ряд экспертиз, сообщает столичный Роспотребнадзор .

В сообщении Депздрава речь шла о случаях сепсиса у пациенток клиники «Я здорова», принадлежащей ООО «АЛГОРИТМ ПЛЮС». Медицинский центр находится в корпусе 1 дома 42 на проспекте Андропова.

Сразу после получения информации было инициировано масштабное эпидемиологическое расследование. К проверке подключились как сотрудники столичного управления Роспотребнадзора, так и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве». Эксперты приступили к тщательному обследованию очага заражения и составлению списка всех контактировавших лиц.

До выяснения причин и получения результатов из лаборатории, а также до окончания расследования эпидемиологической ситуации медучреждение временно прекратило свою деятельность.

Ранее сообщалось, что 5 пациенток клиники прошли процедуру ЭКО, после чего попали в больницу с сепсисом. Медики делают все возможное, чтобы спасти им жизнь и здоровье. По словам мужа одной из пострадавших, его супруга находится в тяжелом состоянии.