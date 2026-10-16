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От первого лица: появилось видео падения парашютиста на дом под Астраханью

Происшествия
0:19

Парашютист Ильяс Гайнулин опубликовал в социальных сетях ролик, который снял сам во время падения на крышу частного дома в Астраханской области. Он написал, что приземление было жестким.

На опубликованных кадрах видно, как Гайнулин на парашюте стремительно приближается к земле. Он больно ударяется, кричит и ругается матом. При этом стропы какое-то время остаются натянутыми, мужчина крепко держится за них.

Некоторые подписчики всерьез обеспокоились здоровьем спортсмена и понадеялись, что он ничего не сломал. Большинство с юмором отреагировали на ситуацию. Один из подписчиков спросил, не видел ли он с высоты птичьего полета свободный участок, который можно было купить.

Инцидент произошел накануне. Хозяин коттеджа смотрел телевизор и вдруг услышал на крыше шум. Мужчина вышел на улицу и увидел, что вокруг свисают стропы, около земли — белый парашют, а наверху сидит незнакомец.

Гайнулин сильно извинялся за произошедшее и просил стремянку. В итоге хозяин дома вызвал специалистов, которые сняли парашютиста.

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